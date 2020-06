NFL-Profi Equanimeous St. Brown über Rassismus, Polizeigewalt und die neue Saison

Equanimeous St. Brown hatte in der vergangenen Saison auf den Durchbruch in der nordamerikanischen Football-Liga NFL gehofft. Doch eine schwere Knöchelverletzung in der Saisonvorbereitung machte dem Deutsch-Amerikaner einen Strich durch die Rechnung . Umso mehr freut er sich auf die neue Spielzeit bei den Green Bay Packers. Im SPORT BUZZER-Interview spricht er über Rassismus und seinen Umgang damit. Denn als Schwarzer beteiligt er sich aktuell selbst an den Protestzügen .

Als Kind und in der Highschool habe ich ein paar Erfahrungen machen müssen. Im Alltag merkt man, dass man mich komisch anguckt. Die Menschen sagen zwar nichts, aber der Blick spricht für sich. Wirklich getroffen hat mich, als ich in der Highschool auf eine Party wollte. Da wurde mir gesagt, dass keine Schwarzen rein dürfen. Das hat mich wütend gemacht. Ich wollte doch nur Spaß haben – das war ein schlimmer Moment. Ich weiß, dass mein Vater noch andere Dinge erleben musste. Er durfte früher im Restaurant nicht auf die Toilette gehen, weil er schwarz ist.

EQ St. Brown: Rassismus mit Bildung bekämpfen

Den Protest habe ich damals trotzdem gut gefunden. Ich wusste allerdings noch nicht, wie wichtig die Geste ist. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass es die Polizeigewalt in diesem Land so verbreitet ist. Heute belegen Videos das.

Sie haben damals am College gespielt, sind inzwischen NFL-Profi. Wie stehen Sie zu Protesten auf dem Feld?

Ich habe damals am College Football gespielt und dort ist es üblich, dass die Mannschaften während der Hymne noch in der Kabine sind. In meinem ersten NFL-Jahr haben wir auch darüber gesprochen, ob wir so demonstrieren wollen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nicht knien. In diesem Jahr kann ich mir aber vorstellen, dass wir Proteste auch ins Stadion tragen.