Corona-Konzept, Fans und Stars: So läuft der Saisonstart in der NFL

Am frühen Freitag (2.20 Uhr, Pro7) wird mit dem Spiel der Houston Texans beim Titelverteidiger Kansas City Chiefs in den USA die neue Saison der National Football League (NFL) eröffnet. The show must go on – die Show muss weitergehen. Da das Coronavirus in den USA allerdings allgegenwärtig ist, fragen sich viele, wie lange das Spektakel American Football überhaupt durchgezogen werden kann. Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Saisonstart in der NFL.

Wie funktioniert das Corona-Konzept der NFL? „Ich bin zuversichtlich, dass wir die Saison zu Ende spielen. Aber jeder muss seinen Teil dazu beitragen, damit wir es schaffen“, sagt Ligaboss Roger Goodell. Im Gegensatz zu den Basketballern (NBA) und Eishockeyprofis (NHL) riegelt die NFL ihre Teams nicht in einer sogenannten Blase ab. Gespielt wird wie immer – mit je acht Heim- und Auswärtspartien pro Team. Somit reisen die Klubs durch die USA. Ein Land, in dem es täglich bis zu 50.000 neue Corona-Fälle und rund 1000 Corona-Tote gibt.

Spieler und Trainer werden – außer an Spieltagen – täglich getestet. Die aktuellen Zahlen klingen gut: Von den zwischen 30. August und 5. September untersuchten 8349 Personen (darunter 2641 Spieler) waren nur acht positiv (ein Spieler). Allerdings waren alle Teams in der Vorbereitung daheim. Jetzt hingegen beginnen Reisen, Hotelübernachtungen, Stadionbesuche. Die Ansteckungsgefahr steigt also. Alle Teammitglieder am Spielfeldrand sollen einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. Schiedsrichter tragen Masken und Handschuhe. Für gewöhnlich gehören pro Team neben den Profis bis zu 110 Personen bei Auswärtsspielen zur Reisegruppe. Jetzt sind maximal 70 gestattet. Sechs der 32 Klubs lassen Zuschauer zu. Die größte Kapazität (25 Prozent) erlauben die Jacksonville Jaguars.

Wie kommt der Saisonstart in der Öffentlichkeit an? Für Eric Trump ist die Saison vorbei, bevor sie begonnen hat. „Football ist offiziell tot – das war’s für Amerikas Sport. Auf Wiedersehen, NFL – ich bin weg“, twitterte der Sohn von US-Präsident Donald Trump. Die Dallas Cowboys hatten zuvor bekannt gegeben, dass ihre Spieler bei der Hymne protestieren dürften. Und sie werden nicht das einzige Team bleiben. Das Niederknien, um gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit zu demonstrieren, wird unter den NFL-Fans kontrovers diskutiert. Die einen befürworten es, andere, vor allem konservative, boykottieren deshalb die Liga. Dennoch ist die Freude auf die Saison allgemein groß. „Ich denke, es wird ein historischer Abend“, meint Trainer Bill O’Brien, der mit Houston gegen Kansas City das Auftaktspiel bestreitet. 221 Tage sind seit dem Super Bowl am 2. Februar in Miami vergangen. Sieben Monate, die das Leben vieler Amerikaner komplett verändert haben. Auch deshalb werden Millionen von ihnen zum NFL-Start die TV-Geräte einschalten. In Zeiten voller Ungewissheit ist zumindest eines gewiss: Football is back.

Was ist in der Pause passiert? Tom Brady hat nach 20 Jahren und sechs Super-Bowl-Siegen die New England Patriots verlassen. Der Quarterback dirigiert nun die Offensive der Tampa Bay Buccaneers – und hat mit Rob Gronkowski eine seiner zuverlässigsten Anspielstationen aus der Footballrente geholt. Bradys Nachfolger bei den Patriots ist der erfahrene, aber verletzungsanfällige Cam Newton. Für Schlagzeilen sorgte auch Pa­trick Mahomes. Der Spielmacher verlängerte in Kansas City vorzeitig um zehn Jahre – und ist mit einem Gehalt von 503 Millionen Dollar der bestbezahlte Akteur der Sportgeschichte. Historisches gab es auch in Washington. Die Redskins legten auf Sponsorendruck ihren Vereinsnamen ab und gehen vorerst als Washington Football Team an den Start.

Welche Deutschen haben es in die Teams geschafft? Linebacker Mark Nzeocha ist bei den San Francisco 49ers eine feste Größe im Special Team. Fullback Jakob Johnson geht in seine zweite Saison bei den Patriots. Wide Receiver Equanimeous St. Brown hofft nach verpasster Vorsaison (Sprunggelenksverletzung) auf den Durchbruch bei den Green Bay Packers.