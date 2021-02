NFL bietet US-Regierung insgesamt 30 Football-Stadien für Corona-Impfungen an

Der US-Verband NFL bietet der Regierung im Kampf zur Eindämmung der Corona-Pandemie alle Football-Stadien zur Nutzung als große Impfzentren an. Sieben Stadien würden bereits für Impfungen genutzt (Arizona Cardinals, Atlanta Falcons, Baltimore Ravens, Carolina Panthers, Houston Texans, Miami Dolphins, New England Patriot), künftig stünden bei Bedarf auch alle anderen bereit, erklärte der Chef der National Football League (NFL), Roger Goodell, am Freitag in einem Brief an Präsident Joe Biden an. Dies sei mit den 32 Mannschaften der NFL abgestimmt.

Weil viele Stadien bereits als Corona-Testzentren und Wahllokale angeboten oder genutzt wurden, könnte dies leicht umgesetzt werden, wie Goodell schrieb. Am Sonntag (So könnt ihr das Spiel live sehen!) treffen die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs im Finale um die Meisterschaft der National Football League NFL aufeinander. Normalerweise waren für den Super Bowl 75.000 Zuschauer eingeplant, doch wegen der Corona-Pandemie hat die NFL nur 22.000 Zuschauer zugelassen. 7500 davon sind bereits geimpfte Menschen, die im Gesundheitswesen der USA arbeiten und denen so Dankbarkeit gezeigt werden soll.