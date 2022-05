NFL in München: Superstar Brady und die Buccaneers treffen in der Allianz Arena auf die Seattle Seahawks

Footballstar Tom Brady trifft am 13. November in München mit seinen Tampa Bay Buccaneers auf die Seattle Seahawks. Das teilte die NFL am Mittwoch auf Twitter mit. Es wird das erste Spiel der National Football League (NFL) in Deutschland sein. Die Tampa Bay Buccaneers hatten mit Quarterback-Superstar Brady 2021 den Superbowl gewonnen.

Anzeige