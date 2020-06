Final Four? Hinrundentabelle? Egestorf Regionalligist? Drei weitere Anträge für den NFV-Verbandstag

Neben dem Antrag des NFV-Verbandsvorstandes, der sich nach langen Hin und Her darauf geeinigt hatte, auf Absteiger verzichten und die Aufsteiger über die Quotientenregel ermitteln will, sind nun drei weitere Vorschläge bekannt geworden.

Am 27. Juni entscheidet sich auf dem außerordentlichen Verbandstag des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) der Umgang mit der Saison 2019/2020. Erst danach wird es wirklich Klarheit darüber geben, wie es für Vereine, Trainer und Spieler weitergeht.

„In der Argumentation des NFV keine Absteiger zuzulassen, wird das Thema Fairness als Hauptgrund angeführt. Gerade diese Fairness vermissen wir in Bezug auf den Aufstieg“, begründet der Klub.

Und auch die beiden übrigen Anträge sind getragen von eigenen Interessen. So will Landesligist SSV Kästorf die Hinrundentabelle über Auf- und Abstiege entscheiden lassen – dann würde der SSV, aktuell mit fünf Punkten und zwei weniger ausgetragenen Spielen hinter Spitzenreiter SVG Göttingen nur Tabellendritter, in die Oberliga aufsteigen.

"Das muss der Verbandstag entscheiden"

„Die Quotientenregelung ist nicht gerecht. Um eine gerechte Auf- und Abstiegsregel zu bekommen, müsste man das Ende der Hinserie werten“, sagt der SSV-Vorsitzende Ingo Düsterhöft. „Ob sich für unseren Vorschlag eine Mehrheit finden wird, das muss der Verbandstag entscheiden."