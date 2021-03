Der NFV beschließt am Mittwoch die Annullierung: Wie halten es andere Verbände?

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Weil es im gesamten Sport und im Fußball im Besonderen eben keine leichten Lö­sun­gen gibt. Nun schon zum zweiten Mal in Folge geht es in diesen Tagen um eine Spielzeit, in der der Ball mehr ruht, als dass er rollt. In ganz Deutschland. Seit Monaten, bei einigen Vereinen schon seit mehr als einem halben Jahr.

Anzeige

Immer mehr Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sehen nur noch eine Lösung: den Spielbetrieb in den Amateurspielklassen mit ihren fast 150 000 Mannschaften abzubrechen oder gar komplett zu annullieren. Auch wenn dies zusätzliche Fragen aufwirft. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) sitzt am Mittwoch um 18 Uhr zusammen und wird die Saison 2020/21 aller Voraussicht nach aus dem Gedächtnis streichen.