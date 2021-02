DFB-Präsident Fritz Keller beim NFV: "Wundert mich sehr, warum nicht mehr getestet wird"

94 Seiten (auf Umweltpapier gedruckt) ist der Nachhaltigkeitsbericht stark. Der niedersächsische Verband unter der Führung von Präsident Günter Distelrath ist der einzige der 21 Landesverbände, der einen erstellt. Und das nun schon zum zweiten Mal. „Ihr seid ein Vorbild“, fand Keller lobende Worte, „es liegt auch an den handelnden Personen.“ Neben Keller und Distelrath saß auch Frank Schmidt, der Vorsitzende im Ausschuss für gesellschaftliche Verantwortung, mit auf dem Podium.

Bei der Veranstaltung wurde bei allen Teilnehmern ein Corona-Schnelltest gemacht. Nach dem Rachenabstrich war die Wartezone für das Testergebnis der Fitnessbereich des Hotels. Erst als auch beim letzten Gast das Resultat negativ war, begann in einem anderen Saal die Präsentation.

„Wir können nicht finanziell helfen"

Distelrath fand deutliche Worte. „Wer sich im Fußball nicht nachhaltig aufstellt, der stellt sich ins Ab­seits“, so der NFV-Präsident. Es ginge darum, die Jugendlichen mit passenden Angeboten in die Vereine zu bringen und die ehrenamtliche Arbeit zu erhalten. „Diese Be­geis­te­rung müssen wir aufrechterhalten“, so Distelrath.

Nicht einfach, gerade in diesen Zeiten, in denen viele Vereine wegen der Co­ro­na-­Kri­se auch unter finanziellem Druck stehen. „Wir können nicht finanziell helfen. Wir leisten Hilfe, aber nicht monetär“, sagte Distelrath. „Direkte Unterstützung geht nicht wegen der gemeinnützigen Gesetzgebung“, ergänzte Keller.

"Wundert mich sehr, warum nicht mehr getestet wird"

Distelrath hofft, dass die Krise bald nachhaltig vorbei ist und „alle möglichst schnell wieder auf die Plätze dürfen“. Ein Mittel könnten mehr Testungen sein. „Es wundert mich sehr, warum in diesem Land nicht mehr getestet wird. Wenn ich weiß, dass sich jemand infiziert hat, und den dann rausnehme, dann weiß ich, dass der keinen anderen mehr infizieren kann“, sagte Keller. Er würde sich also wieder in die Schlange stellen.