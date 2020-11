Videokonferenz am Samstag: Wann und wie geht's im Bezirk nach dem Lockdown weiter?

Die 6. und 7. Liga wurden aufgrund des späten Saisonbeginns Anfang September, aufgeblähter Staffeln und der Ungewissheiten der Corona-Pandemie auf verkleinerte Vor- und Endrundenstaffeln aufgeteilt. Diese sollten in der Landesliga Ende März 2021 und in der Bezirksliga sogar schon Ende November dieses Jahres abgeschlossen sein.

Schaut man sich die absolvierten Spiele an, sind in den zwei Landes- und den zehn Bezirksligen gar nicht so viele Begegnungen ausgefallen. Die TSV Burgdorf mit bislang vier Partien einmal ausgenommen. „Das kommt dem nahe, was wir erwartet haben“, sagt Thorsten Schuschel, Vorsitzender des Spielausschusses, „wobei die Erwartungen jetzt nicht so hoch waren.“ Er sei überrascht gewesen, dass es gerade zu Saisonbeginn wenige Absagen gegeben habe.

Unwahrscheinlich, dass im Dezember gespielt wird

„Die steigenden Zahlen in der Bevölkerung haben sich dann natürlich auch im Fußball niedergeschlagen“, sagt Schuschel und kritisiert einen kleinen Teil der Vereine: „Die organisatorischen Konzepte waren nicht die besten. Da haben erste und zweite Mannschaft noch zusammen trainiert, es gab weiterhin ein gemeinsames Torwarttraining, Spieler sind ausgeliehen worden. Das war teilweise hochdramatisch.“

Dass nach dem Ende des Lockdowns im Dezember noch zwei Wochen gespielt werden soll, kann sich niemand vorstellen. Wahrscheinlicher ist, dass der Spielausschuss des Bezirks die Vereine frühzeitig in die Winterpause schicken wird und es erst im neuen Jahr weitergeht.