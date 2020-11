Landes- und Bezirksliga: So soll es nach der Winterpause in Hannover weitergehen

Nachdem der Niedersächsische Fußballverband die Amateurkicker aufgrund der verschärften Situation in der Corona-Pandemie in die vorzeitige Winterpause geschickt hat, hat der Bezirk Hannover nun rasch bekanntgegeben, wann und wie es in seinem Zuständigkeitsbereich weitergehen soll.

In den beiden Staffeln der Landesliga soll der Spielbetrieb am Wochenende des 13./14. Februar wiederaufgenommen werden - und damit zwei Wochen vor der ursprünglich geplanten Rückkehr aus der Winterpause. In den zehn Bezirksligen soll der Ball wieder am Wochenende des 27./28. Februar rollen. Frauen und Junioren sollen unabhängig vom Spielmodus und Anzahl möglicher Nachholspiele frühestens am Wochenende des 6./7. März auf den Rasen zurückkehren.