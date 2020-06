Heute um 18 Uhr wird der Bezirkspokalsieger ausgelost

Da die Saison 2019/2020 voraussichtlich am 27. Juni auf dem außerordentlichen Verbandstag des Niedersächsischen Fußballverbandes abgebrochen wird , muss nun auch eine Lösung für die Pokalwettbewerbe her.

Und so werden der 1. FC Sarstedt, VfL Bückeburg, TuS Sulingen, SV Gehrden, Niedersachsen Döhren, TSV Stelingen, SV BW Neuhof und Titelverteidiger TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, der sich am 7. Juni 2019 den Bezirkspokal in der vergangenen Saison gesichert hatte, heute gespannt vor den Bildschirmen sitzen.

Wer zieht in den NFV-Pokal ein?

Wie der NFV-Bezirk Hannover am Dienstag auf seiner Facebook-Seite bekannt gab, soll am Dienstag (17. Juni) um 18 Uhr in einer Live-Übertragung der Nachfolger der Krähen bestimmt werden. Im Losverfahren. Der Sieger des Bezirkspokal nimmt in der neuen Saison (wann auch immer diese beginnen wird) am NFV-Pokal der Amateure teil.

Die Krähen waren im Achtelfinale am 28. Juli daheim nach Elfmeterschießen am Oberligisten MTV Eintracht Celle gescheitert. Richtige Freude dürfte auch bei ihrem Nachfolger heute nicht aufkommen.