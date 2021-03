Sprung in Regionalliga? Egestorfer wie Ramlinger dürfen noch auf Aufstieg hoffen

Der letzte Tag im März dürfte das Schicksal der noch laufenden, aber unterbrochenen Saison 2020/21 besiegeln. Die Zeichen bei der entscheidenden Sitzung des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) am Mittwoch stehen auf Annullierung. Doch auch diese Regel würde eine Ausnahme finden: An den sogenannten Schnittstellen des NFV mit dem Norddeutschen Fußball-Verband sowie Letztgenanntem mit dem DFB, also zwischen Ober- und Regionalliga sowie Regionalliga und 3. Liga, könnte es passieren, dass Aufsteiger zugelassen werden. Ob es wirklich dazu kommt, und wenn ja, in welcher Form, wird frühestens am 31. März ab 18 Uhr erörtert werden.

Anzeige

Für den Spitzenreiter der Oberligastaffel Hannover/Braunschweig, den SV Ramlingen/Ehlershausen, sowie den Tabellenzweiten 1. FC Germania Egestorf/Langreder, der bei einer weniger ausgetragenen Partie den besseren Quotienten vorzuweisen hat, könnte sich demnach eine Tür in Richtung vierte Liga öffnen.