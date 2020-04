Mit dann drei Abbruchszenarien? NFV plant außerordentlichen Verbandstag

Auf seiner zweiten Telefonkonferenz binnen einer Woche hat sich der Verbandsvorstand des Niedersächsischen Fußballverbandes am Dienstagabend auf einen Fahrplan über die weitere Vorgehensweise verständigt. Zudem soll parallel dazu in die „konkrete Planung eines außerordentlichen Verbandstages“ eingestiegen werden. Nur der kann schließlich über den Abbruch der am 13. März zunächst bis auf Weiteres unterbrochenen Spielzeit und die Wertung sowie Auf- und Abstiege entscheiden.

Die vielfältigen Meinungen der Vereine sollen, so der Fahrplan, zunächst gebündelt und anschließend zu konkreten Vorschlägen zusammengefasst werden. Vor dem Hintergrund, dass Bund und Länder voraussichtlich am 6. Mai über mögliche Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen entscheiden werden, sollen die Vorschläge in einem weiteren Schritt bewertet werden. Spätestens am 11. Mai soll der Verbandsvorstand erneut zusammenkommen und die weitere Vorgehensweise festzulegen.

Drei Szenarien und fünf Wochen bis zum Verbandstag

Das Votum der Vereine werde respektiert, betonte NFV-Präsident Günter Distelrath. „Die Vielzahl der unterschiedlichsten Rückkopplungen zeigt aber auch, dass wir jetzt tiefer in die Thematik einsteigen müssen, weil immer noch ein nicht unerheblicher Informationsbedarf besteht.“ Jedem müsse klar sein, dass Abbruch nicht gleich Abbruch sei und dass es unterschiedliche rechtlich mögliche Szenarien gebe.

Der Verbandstag sei erforderlich, um eines der „möglichen Abbruchszenarien“, nach Informationen vom SPORTBUZZER soll sich zunächst intern auf drei geeinigt werden, in die Tat umzusetzen. „Wir wollen zu einer Entscheidung nicht erst Mitte Juli kommen. Deshalb werden wir rechtlich prüfen, in wie weit sich eine verkürzte Ladungs- und Antragsfrist umsetzen lässt“, sagt Distelrath. Nach Informationen vom SPORTBUZZER sollen fünf, statt der in der Satzung vorgesehenen zehn Wochen realistisch sein.