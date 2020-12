Der Präsident macht den Weg frei für die Zukunft: Distelrath hört als NFV-Chef auf

Darüber hat der 71-Jährige in einer Videoschalte die Verbände informiert. Hintergrund: Distelraths Zeit als Vizepräsident im Deutschen Fußballbund (DFB) endet altersbedingt im Herbst 2022.

Und weil der Posten in der Regel vom NFV-Präsidenten bekleidet wird, zieht Distelrath zugunsten seines möglichen Nachfolgers zurück. Der norddeutsche Verbandstag (Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein) findet am 19. Juni in Bremen statt.