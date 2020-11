Ergänzung der Jugendordnung: Dürfen ältere Junioren bald bei jüngeren mitspielen?

Gerade in kleineren Vereinen ist es keine Seltenheit, dass nicht alle Juniorenklassen auf dem Weg von den Bambini bis zu den Erwachsenen lückenlos mit Mannschaften besetzt sind. Da bleibt so mancher Kicker auf der Strecke, der zwar grundsätzlich gewillt wäre, gegen den Ball zu treten, aber einem Geburtsjahrgang angehört, dem in seinem Verein nicht genügend andere entstammen. Ohne Vereinswechsel geht es dann häufig nicht weiter. Denn wer will schon ausschließlich trainieren. Im schlimmsten Fall kehren die Betroffenen dem Fußball ganz den Rücken.

Doch nun hat im Verbandsjugendbeirat des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) ein Antrag eine Mehrheit bekommen, dessen Umsetzung genau solche Fälle künftig verhindern soll. Denn durch die beabsichtigte Ergänzung von Paragraf 3 der NFV-Jugendordnung wird es auch Spielern des jüngeren Jahrgangs einer oberen Altersklasse (die immer aus zwei Jahrgängen besteht) erlaubt sein, bei den Jüngeren mitzuspielen.