NFV-Kreis Gifhorn: Lockdown auf dem Rasen, Countdown für den Konsolen-Kick

Zuvor sollte eigentlich noch der eFootball-Kreispokal am 7. November ausgespielt werden. In einer Offline-Veranstaltung. Das heißt: Alle Konsolenkicker sitzen nicht Zuhause vorm Bildschirm, sondern treffen sich gemeinsam an einem öffentlichen Ort, geplant war das Event in den Räumlichkeiten der Privatbrauerei Wittingen. "Aufgrund der Corona-Verordnungen findet diese Veranstaltung selbstverständlich nicht statt", berichtet Sven Bärensprung, Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Kreis Gifhorn.

Niedersachsenmeisterschaft fraglich

Gesucht werden sollten beim Pokalwettbewerb auch die Teilnehmer an der Niedersachsenmeisterschaft. Doch ist fraglich, ob die NFV-Titelkämpfe in diesem Winter ausgespielt werde: "Ich sehe das zurzeit nicht. Die Teilnehmer würden ja aus über 30 Fußballkreisen zusammenkommen...", sagt Gifhorns eFootball-Beauftragter Steven Melzian.