Eindeutiges Votum: Vereine der Region sprechen sich gegen NFV-Vorschlag aus

Der Kreis Region Hannover des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) hat am Dienstagabend bei einer Videokonferenz ein klares Votum von seinen Mitgliedern mit auf den Weg in die Beratungen im Verbandsvorstand bekommen. In der Spitze nahmen 169 Personen, also der Großteil der insgesamt 220 Vereine, an der Informationsveranstaltung des Kreises teil.

In den Kommentaren sollten sie anschließend ihre Meinung kundtun. Bis auf fünf Vereinsfunktionäre stimmten alle für einen sofortigen Saisonabbruch.

84 Minuten dauerte die Konferenz, den größten Redeanteil hatte Kreis-Vorsitzender Jens Grützmacher. Anschließend stellten Martin Becker (TSV Bemerode), Christoph Kröner (VfL Eintracht), Florian Becker (TSV Kolenfeld), Till Uhlig (Niedersachsen Döhren), Dirk Bierkamp (TSV Burgdorf), Frank Willig (SV Arminia), Thomas Kuhnert (SG Limmer) und Normen Oelschläger (TSV Goltern) ihre Sicht der Dinge dar – bis auf einen argumentierten sie für einen Abbruch.