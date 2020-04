Schnelle Lösung vom Tisch? Außerordentlicher Verbandstag des NFV frühestens am 7. Juli

Mit diesem Votum dürfte aber auch klar sein: Eine schnelle Lösung, wie mit der bis auf Weiteres unterbrochenen Spielzeit umgegangen werden soll, ist vom Tisch. Denn: Über den von der Mehrheit präferierten Abbruch könnte nur ein außerordentlicher Verbandstag entscheiden. Laut Satzung muss zu diesem zehn Wochen vorher eingeladen werden. Das heißt, dieses Gremium kann frühestens am 7. Juli zusammenkommen.

Angesichts der aktuellen Situation wird den Delegierten die Möglichkeit eröffnet, Teilnahme- und Stimmrechte in digitaler Form auszuüben. Dieses Vorgehen dürfte auch in Niedersachsen Anwendung finden.

Grundsätzlich wird vom Gesetzgeber zwischen einem ordentlichen und einem außerordentlichen Verbandstag nicht unterschieden. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am 24. April die Einberufung eines außerordentlichen Bundestages in Aussicht gestellt, dessen Einberufung „zu gegebener Zeit“ erfolgen soll.

Der Verbandstag in Niedersachsen setzt sich aus 200 Delegierten aus den Kreisen, dem Verbandsvorstand (NFV-Präsidium mit Präsident Günter Distelrath an der Spitze, Verbandsausschuss und 33 Kreisvorsitzende), je drei Delegierten der vier Bezirke sowie den Delegierten der Vereine, deren Mannschaften von der Oberliga aufwärts spielen, zusammen. Auf der Versammlung hat jeder Delegierte eine Stimme.

Der 45. Verbandstag des NFV fand am 21. Oktober 2017 in Barsinghausen statt, der 46. ist für den 19. September dieses Jahres an gleicher Stelle vorgesehen. Stand jetzt.