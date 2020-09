NFV-Pokal 2020/2021: Fest steht nur, dass er stattfinden soll

Es geht um zwei Startplätze für den DFB-Pokal in der Saison 2021/2022 - und die will der Niedersächsische Fußball-Verband nicht so einfach herschenken. "Die sollen in Niedersachsen bleiben", sagt Ansgar Nieberg, Referatsleiter für den Spielbetrieb im NFV. Das war es allerdings auch schon mit den Fakten für die neue Pokalsaison auf Landesebene.