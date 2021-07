Ziel DFB-Pokal: Mission beginnt für Havelse in Jeddeloh - HSC gegen Hildesheim

Das Ziel ist so klar wie attraktiv: Das Erreichen des DFB-Pokals soll's gern sein und dann ein möglichst attraktives Los in der 1. Runde. Der TSV Havelse hat in der vergangenen Saison diesen Traum leben dürfen, allerdings nur so halb, denn die Partie in Mainz musste coronabedingt auswärts ausgetragen werden, nach großem Kampf und Führung zur Pause stand am Ende ein 1:5.

Am 7./8. August startet der Niedersachsenpokal in die 1. Runde - und die Havelser beginnen die Mission DFB-Pokal 2022/23 als frischgebackener Aufsteiger beim SSV Jeddeloh II. Das hat die Auslosung des weiterhin zweigeteilten Wettbewerbs für den Strang "3. Liga & Regionalliga" ergeben. Der HSC hat ein Heimspiel erwischt, empfängt den Nachbarn VfV Borussia 06 Hildesheim.