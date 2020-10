NFV-Pokal: Diesmal will der MTV Gifhorn gegen Wolfenbüttel ein Happy-End

Eigentlich war Gifhorn gut in der Spur: Schon früh waren die Gastgeber durch Erik Weinhauer in Führung gegangen, Malte Leese legte wenig später nach, mit einer 2:0-Führung ging es in die Pause. "Die erste Halbzeit war gut", findet auch Jaeger. Aber: In der zweiten Hälfte "haben wir durch blöde Standards die Gegentore bekommen, dazu noch zwei Platzverweise - das war ganz bitter."

Der MTV Gifhorn bittet zum Achtelfinal-Tanz: Am Mittwoch, 28. Oktober (19 Uhr) kommt der MTV Wolfenbüttel zum Duell im NFV-Pokal, in der Liga gab's die Begegnung bereits im September - ohne Happy-End für die Schwarz-Gelben. Besonders Verteidiger Arne Jaeger erinnert sich ungern an die 2:3-Niederlage.

"Eher schlechte Erinnerungen"

Einen davon holte sich Jaeger ab: Nach einem Handspiel, bei dem der Verteidiger angeschossen worden war, zeigte Schiedsrichter Tim Lahse die Rote Karte, obwohl sich der Verteidiger noch wegzudrehen versucht hatte. Unterm Strich stand letztlich ein 2:3. "Wir haben also eher schlechte Erinnerungen an das Liga-Spiel", so Jaeger.

Seitdem hat sich aber einiges getan: Steckte Gifhorn damals noch mitten in einem Holper-Start in die Saison, so sind die Schwarz-Gelben zuletzt gut unterwegs gewesen, gewannen zwei der jüngsten drei Spiele - zuletzt das Derby gegen Lupo/Martini Wolfsburg mit 3:1. Lediglich beim 0:3 gegen den 1. FC Germania Egestorf/Langreder gab es einen Rückschlag. "Es geht aufwärts, Egestorf mal ausgenommen", so Jaeger. "Gegen den FC haben wir im Pokal aber unsere mannschaftliche Geschlossenheit gezeigt - und dass wir jeden schlagen können, wenn wir uns die Dinger nicht selbst reineiern."

Das will Gifhorn nun wieder vermeiden. "Das wird ein interessantes Spiel, Wolfenbüttel hat zuletzt ja die Serie der SVG Göttingen zerstört", weiß Jaeger. Auswärts waren die Göttinger bis zum 0:1 in Wolfenbüttel noch ungeschlagen, kassierten am vergangenen Samstag aber die erste Pleite. Der Verteidiger weiter: "Wir gehen mit einer positiven Einstellung ins Spiel. Es wird aber ganz anders als in der Liga - wie so oft im Pokal."

Den kann der MTV allerdings, wie die vergangene Saison samt Final-Einzug gezeigt hat. Zwar gab es im Endspiel gegen den MTV Eintracht Celle eine 2:3-Niederlage, aber durch das gute Abschneiden der Vorsaison "haben wir Lust auf mehr", sagt Jaeger.