NFV-Pokal soll nicht eingeschläfert werden, aber was wird aus Havelse gegen Braunschweig?

Ob die Wettbewerbe im Bezirks- und Kreispokal in der neuen Saison über die Bühne gehen können oder ob der Masse an Punktspielen in den einzelnen Ligen ausgesetzt wird, steht und fällt mit der Entwicklung der Covid-19-Pandemie. Ganz im Gegensatz zu den beiden NFV-Pokalen für Drittligisten und Regionalligisten sowie Amateure.

Platz im DFB-Pokal nicht herschenken

„Der Verbandspokal wird auf alle Fälle stattfinden“, sagte Thorsten Schuschel, Spielausschussvorsitzender im Bezirk und im Kreis, während der Auslosung des Bezirksteilnehmers für den NFV-Pokal 2020/2021.

Diese Absicht stehe fest im Raum, sagte Schuschel. „Das hat einmal mit den Sponsoreneinnahmen zu tun und insbesondere mit der Qualifikation für den DFB-Pokal. Diesen Platz will Niedersachsen natürlich keinesfalls abgeben, aufgeben oder einfach so herschenken.“