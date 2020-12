Streit um Pokalmodus: NFV hält an Form fest und verärgert damit die Regionalligisten

Zwei Teilnehmer für DFB-Pokal, zwei Turnierstränge

Und darum geht es bei dem Streit: Bis vor zwei Jahren spielten alle Dritt-, Regional- und Oberligisten sowie die vier Bezirkspokalsieger eine gemeinsame Po­kal­run­de aus. Die Finalisten vertraten Niedersachsen im DFB-Pokal, der Gewinner war NFV-Pokalsieger. 2018 änderte der Verband jedoch – ohne Rücksprache mit den Vereinen – den Modus, seitdem gibt es zwei getrennte Wettbewerbe. Zum einen ermitteln die Oberligisten und die Bezirkspokalsieger einen Ge­win­ner, der am DFB-Pokal teilnimmt. Zum anderen spielen die Dritt- und Regionalligisten den Sieger und zweiten NFV-Teilnehmer aus.

Die Testphase ist vorbei, bei Videokonferenzen wurde darüber diskutiert, welcher Modus in Zu­kunft zum Einsatz kommen soll. Die Re­gio­nal­li­gis­ten legten mehrere Alternativen vor. Ihr Wunsch: zusammenführen, was ihrer Meinung nach zusammengehört – also zurück zur gemeinsamen Runde. Die Oberligisten votierten jedoch mit deutlicher Mehrheit dafür, dass alles so bleiben soll, wie es in den beiden vergangenen Jahren war. Und genau das beschloss der NFV am vergangenen Samstag.

"Warum sollen wir dann etwas ändern?“

„Wir haben keinen Anlass gesehen, etwas zu ändern“, sagt Jürgen Stebani, Vorsitzender des Verbandsspielausschusses, „jeder versucht natürlich, für seine Interessen einzustehen, aber wir sind statuarisch nun mal diejenigen, die entscheiden müssen. Und wenn keine Einigkeit besteht, warum sollen wir dann etwas ändern?“

Weil dadurch der Pokalcharakter verzerrt werde, sagt Lange. Zudem sei es für Regionalligisten schwieriger, sich für den finanziell lukrativen DFB-Pokal zu qualifizieren, da nur noch ein Team dieses Ziel erreichen kann. HSC-Manager Frank Kittel stimmt ihm zu: „Pokal ist für mich Pokal. Das macht doch den Reiz aus, dass ein Landesligist in der ersten Runde gegen einen Regionalligisten spielt.“