Insgesamt 14 Freilose: Das ist der NFV-Pokal in der Saison 2020/2021

Im Sporthotel Fuchsbachtal in Barsinghausen sind am Freitag die ersten beiden Runden in den NFV-Pokal-Wettbewerben ausgelost worden. Für die beiden Turnierbäume gibt es insgesamt 14 Freilose und zwei (3. Liga + Regionalliga) beziehungsweise acht (Amateure) Spiele in den Qualifikationsrunden.

Havelse und HSC erhalten Freilos

Der TSV Havelse und der HSC Hannover müssen neben dem SV Meppen, SSV Jeddeloh, SV Atlas Delmenhorst und VfV 06 Hildesheim zunächst nicht ran. In den Partien am 14. Oktober zwischen dem Lüneburger SK Hansa – VfB Oldenburg sowie BSV SW Rehden – SV Drochtersen/Assel werden die letzten beiden Viertelfinaltickets ausgespielt.