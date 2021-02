"In aller Deutlichkeit: Nein": Wiedergewählter NFV-Präsident Distelrath lehnt LSB-Zeitplan ab

Besondere Zeiten erfordern besondere Herangehensweisen. Günter Distelrath geht in seine zweite Amtszeit als Fußballchef Niedersachsens. Beim virtuellen Ver­bands­tag des Niedersächsischen Fuß­ball­ver­ban­des (NFV) bleibt die Bestätigung des Präsidenten ein formaler Akt. Es gab keinen Gegenkandidaten. In seiner Re­de an die 2650 Vereine wird der 71-Jährige dafür umso deutlicher.

Und doch bleibt reichlich Spielraum, erkennt auch Distelrath: „Wir haben gemeinsam einiges auf den Weg gebracht, sind aber noch längst nicht am Ziel“, sagt der Fußballboss. Digitalisierung, finanzielle Entlastung, Bürokratieabbau – die Aufgaben bleiben an­spruchs­voll. Und die Corona-Pandemie verschärfte die Not. „Viele kleine Vereine wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll.“ Distelrath verspricht, der NFV stehe an deren Seite und kümmere sich, wo es geht.

Präziser wird der 71-Jährige in Richtung Landessportbund (LSB), der unter der Woche einen Zeitplan für die Rückkehr in den Sportbetrieb formulierte. Vorausgegangen war der Corona-Stufenplan 2.0 der Landesregierung. Laut LSB soll ab dem 23. Juli, also mit Beginn der Sommerferien, wieder Sport ohne Einschränkungen ermöglicht werden. „Zu diesem Zeitplan des LSB, der für uns weder plausibel noch akzeptabel ist, sagen wir in aller Deutlichkeit nur ein Wort. Und dieses heißt: Nein.“

Hoffnung auf Training im April

Fußball sei an mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Corona-Überträger, es erfordere also verantwortungsvolle Entscheidungen. Der NFV-Präsident plädiert für „einen Wiederbeginn von Trainingsmöglichkeiten in festen Gruppen im Verein ab März und einen Beginn von Wettkampfsport in Gruppenstärke von bis zu 50 Personen ab April.“ Voraussetzung: ein Inzidenzwert zwischen 25 und 50.

Die Fußballer erhöhen mit knapp 650 000 Mitgliedern als zweitgrößter Sportverband Niedersachsens den Druck auf LSB und Politik. Und die Botschaft kommt an. In seinem Grußwort betont Ministerpräsident Stephan Weil: „Im Sport sehen wir besonders stark, was wir derzeit nicht haben.“ Gerade der Fußball habe eine ungemein wichtige Kraft, die Gesellschaft zu­sam­men­zu­hal­ten.