Präsident Günter Distelrath: "Qualifizierung ist ein zukunftsträchtiger Weg" (Teil 1)

Herr Distelrath, die Amateurfußballer sind in der Sommerpause. Was bleibt Ihnen als Präsident in der abgelaufenen Saison besonders in Erinnerung? Ich habe viele Spiele besucht. In erster Linie die tolle und fast immer friedliche Atmosphäre auf den Amateurplätzen und die Begeisterung in den Stadien. Auch an die spannenden Spiele im reformierten Krombacher-Niedersachsenpokal mit nun echten Endspielen in beiden Wettbewerbsbäumen denke ich gerne zurück. Es gab ja nicht nur sportliche Erfolge. Das stimmt. Zunächst einmal ist es dennoch sehr erfreulich, dass Eintracht Braunschweig nach einer schwachen Hinrunde mit einem Kraftakt tatsächlich noch den Klassenerhalt in der 3. Liga geschafft hat, dazu der Aufstieg vom VfL Osnabrück in die 2. Liga und das erneute Double der Frauen des VfL Wolfsburg. Doch bei allem Erfolg: Der Abstieg von Hannover stimmt mich natürlich traurig, die Saison ist für 96 insgesamt schlecht gelaufen. Schade ist auch, dass die U23 des VfL Wolfsburg nach einer großartigen Saison zum dritten Mal die Relegation zur 3. Liga nicht geschafft hat. Und in der Regionalliga Nord haben wir drei Absteiger aus Niedersachsen zu verzeichnen. Im Spielbetrieb herrschte also Licht und Schatten. Im Pokal sind Sie neue Wege gegangen. Das hat nicht allen gefallen. Wir haben den Krombacher-Niedersachsenpokal vor der Saison reformiert - und das hat sich aus meiner Sicht absolut bewährt. Dazu muss man wissen: Wir standen jahrelang vor der Problematik, dass unser Endspiel nur wenig mit einem echten Finale zu tun hatte, weil beide Finalisten schon vorher für den DFB-Pokal qualifiziert waren. Das hängt damit zusammen, dass Niedersachsen als großer Landesverband zwei Vereine über seinen Pokalwettbewerb in den DFB-Pokal schicken darf. Nun haben wir zwei Wettbewerbsbäume mit jeweils einem echten Endspiel, in dem es wirklich um Alles oder Nichts geht. In dem einem Baum spielen Bezirkspokalsieger und Oberligisten ihren Sieger aus, im anderen die niedersächsischen Dritt- und Regionalligisten. Wir haben also mindestens einen echten Amateurvertreter in der 1. Runde des DFB-Pokals. Das ist doch toll!

Das sehen die Regional- und Drittligisten wohl anders. Sie spielen den zweiten Startplatz aus. Für diese Vereine ist es mit der Reform sicher schwieriger geworden, in den DFB-Pokal einzuziehen und wirtschaftlich zu planen. Fest steht aber: Wir werden diesen Modus - wie besprochen - auch in der kommenden Saison spielen und dann eine Bestandsaufnahme machen. Bei den Amateuren herrscht natürlich uneingeschränkte Freude über die nun realistische Chance, im DFB-Pokal dabei zu sein. Apropos Regionalliga. Sie waren in der Arbeitsgruppe, die eigentlich aus fünf deutschen Regionalligen vier bilden sollte. Das ist nicht gelungen. In der AG des DFB haben wir über die Frage beraten, ob wir die fünf Regionalligen zu vier reduzieren können, um das Prinzip, der Meister soll aufsteigen, umsetzen zu können. Bei vier Absteigern aus der 3. Liga und fünf Regionalligen ist das schwierig. Wir haben aus guten, nachvollziehbaren Gründen es nicht geschafft, das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Aber wir haben ein Ergebnis, mit dem alle zufrieden sind – auch ich. Und das sieht wie aus? Wir haben nach wie vor fünf Regionalligen. Wir haben die Fußballrepublik zweigeteilt, und zwar in West und Südwest auf der einen Seite sowie Nord, Nordost und Bayern auf der anderen Seite mit jeweils zwei Aufsteigern. Aus dem Westen und Südwesten werden die Meister direkt aufsteigen. Im anderen Teil mit Nord, Nordost und Bayern wird es einen rollierenden Direktaufsteiger geben, die übrigen spielen Relegation. Alle betroffenen Vereine haben einstimmig diesem Weg zugestimmt, der DFB-Bundestag muss jetzt noch final beschließen. Das betrifft den Bund, kommen wir zu Ihrem Verband. Auch dort stehen Reduzierungen an. Im NFV hatten wir zuletzt personelle Veränderungen. Bastian Hellberg ist aus dem Direktorium ausgeschieden. Das ging einher mit einer geplanten Konsolidierung, da Walter Burkhard als Direktor ebenfalls ausgeschieden ist. Wir haben also künftig nur noch zwei Direktoren, die unmittelbare Ebene darunter, die operative, müssen wir noch stärken.

Klingt nach einem intensiven Arbeitsjahr… Es war ein sehr arbeitsreiches Fußballjahr, das aber Spaß gemacht hat. Als ich begonnen habe, haben wir uns mit viel Kritik aus den Vereinen auseinander gesetzt. Hier haben wir mittlerweile eine solide gemeinsame Kommunikationsplattform geschaffen, auf der viele Themen besprochen werden und vor allem das Thema Entlastung der Vereine gemeinsam entwickelt werden kann. Wir haben bereits einiges erreicht, sind aber längst nicht am Ende. Und wie sieht dieser Weg aus? Wir müssen das, was wir uns vorgenommen haben, abarbeiten. Dazu gehören die Vereinheitlichung von Strafen, Senkung der Verwaltungsgebühren und das Identifizieren weiterer möglicher Entlastungen der Vereine - entweder monetär oder durch Reduzierung bzw. Abschaffung von Verwaltungsaufgaben. Wichtig: Es soll nachhaltig und von Dauer sein. Nichts wäre schlimmer, als wenn wir das Rad hinterher zurückdrehen müssten. Pläne sind das eine, was haben Sie bereits in die Tat umgesetzt? Wir haben die Trikot-Genehmigungsgebühren abgeschafft. Weiterhin verzichten wir auf die Hallennutzungsgebühren, das sind im Klartext Startgelder für die Hallenturniere. Beides zusammen hat ein Volumen von rund 350.000 Euro. Wir sind noch ein ganzes Stück von unserer Zielgröße entfernt, wir wollen das Drei- bis Vierfache realisieren. Aber eben auch nachhaltig. Mit rund einer Million Euro sollen also die Vereine entlastet werden. Wie soll das gelingen? Ich sehe große Möglichkeiten in der Digitalisierung und ebenso im Verwaltungsbereich. Weiterhin in der Reduzierung und Harmonisierung von Verwaltungsgebühren und Strafen. Und natürlich auch bei der Qualifizierung. Das müssen Sie genauer erläutern. Was benötigt der Amateurfußball in der Zukunft? Er benötigt qualifizierte Übungsleiter, er braucht Schiedsrichter und er braucht Spielstätten. Bei Letzterem können wir nicht unmittelbar monetär helfen, bei allem anderen schon. Schon heute berechnen wir in unseren Sportschulen den Vereinen nur etwa ein Drittel der Kosten, die tatsächlich anfallen. An dieser Stelle wollen wir nochmal gucken, wo wir weiter nachlegen können. Es geht also, wenn Sie so wollen, um Entlastung der Vereine durch das preisgünstige Anbieten von Qualifikationsmaßnahmen. Auch das ist Entlastung für Vereine. Die Qualifizierung ist vor diesem Hintergrund ein zukunftsträchtiger Weg.

Und wie sehen etwa die Einsparmöglichkeiten durch die digitale Welt aus? Bei den Passgebühren haben wir sicher Spielraum für Einsparungen. Bis 2020 soll das Thema Pass Online, also der digitale Spielerpass, gelöst sein. Niemand braucht dann mehr seinen Pass zum Spiel mitzubringen, der Schiedsrichter muss nicht händisch prüfen. Das bedeutet auch, dass wir in der Verwaltung nichts mehr erstellen und auch nichts mehr versenden müssen. Da kommen nochmals rund 100.000 Euro zusammen. Wir brauchen auch nichts anschaffen, weil die Infrastruktur bereits vorhanden ist. Ein schönes Beispiel, dass Digitalisierung echtes Geld bei steigender Qualität sparen kann. Eines Ihrer Lieblingsthemen – das Ehrenamt. Stimmt, dieses Thema steht hoch oben auf meiner Agenda. Das hört sich zwar hochtrabend an, aber ohne Ehrenamt können wir die Zukunft nicht gestalten. Hier müssen wir entlasten, vor allem müssen wir spürbar entbürokratisieren. Das Spektrum an Regelungen, das durch ehrenamtlich Engagierte befolgt werden muss, ist von hoher Komplexität geprägt. Neben vielen Nachweispflichten bereitet insbesondere das Zusammenwirken zwischen Arbeitsrecht und dem Steuer- und Sozialversicherungsrecht zunehmend Schwierigkeiten für viele Sachverhalte und birgt natürlich ein zunehmendes Haftungsrisiko. Hinzu kommen u. a. Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung. Ich halte es für zwingend erforderlich, es den Ehrenamtlern so einfach wie möglich zu machen, damit es ihnen auch weiterhin Spaß macht, sich zu engagieren. Und ebenso wichtig: Für Vorstandsmitglieder, die ihr Amt nicht berufsmäßig ausüben, muss es eine weitgehende Haftungsfreistellung geben. Ehrenamt, Digitalisierung, Qualifizierung - so soll es auch in Zukunft genug Fußballer in Niedersachsen geben. Der Trend spricht allerdings gegen Sie. Wir brauchen Antworten auf die demografische Entwicklung, aber nicht nur auf die. Es geht um Fragen wie: Wie stellen wir uns auf gesellschaftliche Veränderungen ein? Wie bekommen wir die Kinder mit Freude zum Spiel? Wie können wir den Mannschaftsabrieb aufhalten, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten? Wir hatten in den letzten zehn Jahren einen Rückgang von 5000 Mannschaften in Niedersachsen, es waren damals 22000 Mannschaften, jetzt sind es knapp 17000. Das hat eine Vielzahl von Ursachen, u. a. auch andere Sportangebote oder die Veränderung des Freizeitverhaltens der Menschen. Wo setzen Sie an? Wir wollen noch viel intensiver den Bereich Junior-Coach, also Übungsleiter aus dem Schulbereich, angehen. Der Kontakt Schule, Verband, Verein soll und muss intensiviert werden in Zeiten von Ganztagsschulen. Das ist eine Win-Win-Situation. Um das Thema Motorik frühestmöglich zu besetzen, wollen wir auch in die Kitas gehen. Wir erhoffen uns so natürlich die Gewinnung von Nachwuchs für den Fußball. Wir haben einen Sport, der davon lebt, dass er in jedem Dorf gespielt werden kann. Und dafür brauchen wir ausreichend Mannschaften. Auch ein Ansatz ist eFootball. Wir wollen alles miteinander verbinden.

