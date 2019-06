Präsident Günter Distelrath: "Wollen über eFootball an Vereine binden" (Teil 2)

Konsole-Daddeln für eine bessere Fußball-Zukunft?

Das Thema eFootball ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen, es handelt sich nicht bloß um eine Welle. Wie gehen wir damit um? Wir haben uns inhaltlich klare Linien gesetzt und wollen nun Kreismeisterschaften in der zweiten Jahreshälfte in Gang setzen. In den 33 Kreisen Niedersachsens wollen wir bis Jahresende die Kreismeister ermitteln, die dann eine Niedersachsenmeisterschaft ausspielen. Wir können natürlich noch deutlich mehr machen. Plan ist es zunächst für das nächste Jahr, auf Kreisebene einen geregelten Spielbetrieb laufen zu lassen. Das wird nicht einfach, der Gedanke aber ist gut und zielführend.

Mit welchem Ziel?

Wir wollen nicht die besten eFootballer ausbilden, darum geht’s uns nicht. Vielmehr wollen wir die jungen Leute über eFootball in der Gemeinschaft an die Vereine binden. Spielen in der Gemeinschaft – ob vor oder nach dem „echten“ Spiel auf dem grünen Rasen – das macht dem Nachwuchs einfach Spaß und kann als ergänzendes Angebot eine Chance für unsere Vereine sein. Aber ich will an dieser Stelle auch betonen: Dieser Bereich ist mitnichten nur auf jüngere Menschen gerichtet.