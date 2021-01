Kein Saisonabbruch in Planung: Das sind die zwei Szenarien für den Bezirksliga-Spielbetrieb

Wie könnte es in Hannovers Bezirksligen weitergehen? Die Corona-Pandemie macht feste Planungen aktuell unmöglich. Am Mittwochabend wurden in einer Videokonferenz trotzdem zwei mögliche Szenarien für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorgestellt. Ein Abbruch-Szenario gibt es derweil nicht.