82 Minuten, 14 Abstimmungen, ein Ergebnis: Das sind die Details zum NFV-Verbandstag

Die Saison 2019/2020 ist endlich auch in Niedersachsen Geschichte. 107 Tage nach der Unterbrechung am 12. März und vier Tage vor dem Ende der Spielzeit. So unsicher viele Vereine im Vorfeld waren, so erwartbar ist das Ergebnis beim außerordentlichen NFV-Verbandstag gewesen. Für viele Vereine fiel am Samstag um 10.56 Uhr der Startschuss für eine lange Partynacht, viele andere schauen dagegen in die Röhre.