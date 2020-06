NFV-Verbandstag: Die Regionalliga-Saison 2019/2020 ist Geschichte!

Distelrath, ebenfalls Präsident des Norddeutschen Fußball-Verbandes, führte durch die Veranstaltung, die letztlich keine große Überraschungen hervorbrachte: Die Saison 2019/2020 ist Geschichte. Endlich! 105 Tage nach der Unterbrechung der Spielzeit am 12. März. Und fünf Tage vor dem offiziellen Ende.

175 Delegierte trafen sich am Donnerstagabend aufgrund der Corona-Pandemie erstmals überhaupt im virtuellen Raum - für Günter Distelrath war es gewissermaßen ein Probelauf für den außerordentlichen Verbandstag des Niedersächsischen Fußballverbandes am 27. Juni.

Das von der deutlichen Mehrheit der Vereine bereits abgesegnete Spielsystem für die neue Regionalliga-Saison soll in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Die Sollzahl von 18 Mannschaften soll spätestens zur Saison 2022/2023 wieder erreicht sein.

Auf die Aufstiegsrunde wird ebenfalls verzichten. Aus den vier Landesverbänden des NFV wird es fünf Aufsteiger in die Regionalliga Nord geben, die Liga damit auf 22 Mannschaften aufgebläht.

Womit Schlusslicht HSC Hannover, der Heider SV und Altona 93 nun endgültig Sicherheit haben: Sie werden auch in der neuen Saison Regionalligist sein.

Der Beschluss des NFV-Präsidiums vom 22. Mai wurde dabei ohne Gegenstimme, lediglich mit ein paar wenigen Enthaltungen, abgesegnet. Die Saison in den fünf Regionalligen Norddeutschlands ist beendet, Absteiger wird es nicht geben.

So sehen die Abschlusstabellen für die Mannschaften aus der Region Hannover nach Anwendung des Quotienten aus

"Gleiches Recht für alle" - das ist das Motto der Demonstration von Vereinen aus der Kreisklasse vor der NFV-Geschäftsstelle in Barsinghausen.

Ebenfalls keine Zustimmung fand der Eilantrag der B-Juniorinnen von Hannover 96. Sie hatten beantragt den Aufsteiger in die U17-Bundesliga, um den 96, Holstein Kiel und der Rahlstedter SC kämpfen, im Elfmeterschießen und nicht, wie vom Verband geplant im Losverfahren zu ermitteln.

"Entscheidungen getroffen, die sind mittelalterlich"

Abgelehnt. Entweder am Freitag oder am Montag sollen sich die drei Vereine zur Auslosung in Barsinghausen treffen.

"Der NFV feiert in diesem Jahr ganz groß 50 Jahre Frauenfußball und dann werden Entscheidungen getroffen, die sind mittelalterlich", Lars Gänsicke, Sportlicher Leiter des Frauenfußball bei den Roten fand deutliche Worte. "Für mich geht der Verband da den Weg des geringsten Widerstandes, obwohl wir alles vorbereitet hatten. Für Kiel und Rahlstedt ist die Fahrt nach Barsinghausen ein Monsterweg, für eine Auslosung, die drei Minuten dauert."