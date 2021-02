46. NFV-Verbandstag: Coronatests, Distelrath-Wahl und ein spannender Antrag

Es ist ein Riesenaufwand, den der Niedersächsische Fußballverband (NFV) da in diesen Tagen betreiben muss. Von heute an wird sich der Arbeiter-Samariter-Bund drei Tage in Folge dem ortsansässigen Verband unter die Arme greifen – und Corona-Schnelltests durchführen.

Wenn der NFV heute (16 Uhr) der Öffentlichkeit zusammen mit DFB-Präsident Fritz Keller seinen zweiten Nachhaltigkeitsbericht vorstellt, vor der traditionellen Kranzniederlegung am Freitag am Kriegerdenkmal Am Waldhof und eben im Vorfeld des 46. Verbandstages am Samstag (10 Uhr). Negative Corona-Tests sind Teil ihres Hygienekonzeptes.