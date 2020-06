Reaktionen auf Verbandstag: Egestorfer enttäuscht, RSE verschiebt Aufstiegsfeier

Enttäuschung auf der einen, gedämpfte Freude auf der anderen Seite: Landesliga-Souverän SV Ramlingen/Ehlershausen hat nun endgültig Gewissheit, dass er 2021, im Jahr seines 100-jährigen Geburtstages, in der Oberliga spielen wird. Nach neun Jahren Abstinenz. Große Feiern, wie man sie in den sozialen Medien beispielsweise in Dollbergen und Sorgensen gesehen hat, gab es in Ramlingen allerdings nicht.

Bei Gasde fiel ein enormer Druck ab

„Jetzt noch nicht“, sagt RSE-Trainer Philipp Gasde, der gerade ein verlängertes Wochenende am holländischen Ijsselmeer verbringt. Natürlich sei schon enormer Druck abgefallen, aber es sei eine ganz andere Freude gewesen, als wenn man den Aufstieg auf dem Platz hätte feiern dürfen. „Das ist schon schade, aber man kann es ja nicht ändern“, sagt der 37-Jährige.