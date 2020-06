"Gleiches Recht für alle": Vizemeister wollen am 25. Juni vor dem NFV in Barsinghausen demonstrieren

Am 25. Juni wird es am Schillerstraße in Barsinghausen laut. In fünf Tagen will ein Großteil der Vizemeister um 16 Uhr vor der Geschäftsstelle des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) dafür kämpfen, dass sie aufsteigen dürfen. „Gleiches Recht für alle“, sagt Ezber Hissou. Der Vorsitzende der FC Hannover Stars und Initiator der Demonstration rechnet mit bis zu 100 Teilnehmern.

Ergänzende Anträge sind die letzte Hoffnung

Bei der Vorstellung der vier Varianten für den Umgang mit der am 12. März unterbrochenen Saison durften die Tabellenzweiten der 18 Kreisklassen in und um Hannover noch hoffen, zumal am 20. Mai auch feststand, dass die vier Relegationsteilnehmer aus den Kreisligen direkt aufsteigen dürfen und in der höchsten Liga des Kreises damit vier Plätze frei werden würden.

In seinem Antrag für den außerordentlichen Verbandstag schließt der NFV allerdings „einen weitergehenden Aufstieg“ aus. Würde der Antrag angenommen werden, könnten nicht nur die Stars, nach der Quotientenregelung Zweiter in der 3. Kreisklasse 1 in die Röhre schauen.

Ihre letzte Hoffnung – und die vieler anderer – wären ergänzende Anträge des VfB RW Braunschweig und SV Wilhelmshaven, die auch die Vizemeister aufsteigen lassen wollen. Dafür brauchen sie am 27. Juni im virtuellen Raum eine einfache Mehrheit.