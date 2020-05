NFV-Vorschlag: Calberlah "nimmt es sportlich", Einwände aus Kästorf?

Wie es im Amateurfußball weitergeht, ist noch immer unklar. Immerhin hat sich der NFV nun auf seine Variante festgelegt, die er am 27. Juni auf dem außerordentlichen Verbandstag zur Abstimmung einreichen wird. Weitere Anträge von Vereinen sind aber noch möglich, dennoch scheint der Abbruch der Saison und eine Wertung unter Berücksichtigung der Quotientenregelung mit Auf- aber ohne Absteiger die Variante zu sein, die sich am Ende durchsetzt.

Das Positive: Es gäbe dann keine unglücklichen Verlierer in Sachen Abstieg. Das Negative: Es gibt sie aber in Sachen Aufstieg, da in den meisten Ligen nur einer hoch darf. Dadurch werden auch manche Staffeln in der kommenden Saison sehr groß ausfallen. Bei heimischen Fußball-Klubs, die von diesem Szenario direkt betroffen wären, sorgt das Für und Wider daher auch für unterschiedliche Meinungen.

SSV Kästorf berät noch

Großer Verlierer wäre Landesligist SSV Kästorf, der wegen zu weniger Spiele denkbar knapp nicht in die Oberliga aufstiegen würde. Trainer Georgios Palanis ist darüber natürlich sauer - und ärgert sich vor dem Hintergrund, dass es nach der vom NFV eingebrachten Variante keine Absteiger geben wird, über große Ungerechtigkeit. "Wenn man in eine Saison geht und man im Vorhinein weiß, dass es Auf- und Absteiger geben wird, dann darf es keine Verlierer geben. Wo ist das Fair-Play?", ärgert sich Kästorfs Coach. "Es sollte für alle eine gleichberechtigte Behandlung geben. Vahdet Braunschweig hätte als aktueller Tabellenzweiter auch noch aufsteigen können."

Tendenziell würden in einer Saison mehr Vereine gegen den Abstieg spielen als um den Aufstieg, so Palanis. Der SSV sei also Teil einer Minderheit - und diese finde in der Debatte zu wenig Gehör. Gehör verschaffen mit Antrag? Spartenleiter Stefan Redler will das nicht ausschließen: "Wir werden uns am Samstag im Verein zusammensetzen und in der Runde beraten, wie wir weiter vorgehen."