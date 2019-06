Nächstes deutsches Top-Talent in NHL: Detroit wählt Seider im Draft an Nummer sechs

Als der große Moment gekommen war, konnte es Moritz Seider kaum fassen. Der 18-Jährige galt zwar schon vor dem diesjährigen Draft in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL als großes Talent, aber dass ihn die Detroit Red Wings bereits an sechster Stelle auswählen würden, hatten die meisten Experten nicht erwartet.

"Ich war total fassungslos. Ich hatte es nicht erwartet", beschrieb Seider anschließend den Moment, als sein Name verkündet wurde. "Mein ganzer Körper zitterte. Ich schaute zu meiner Mutter und sie war so aufgeregt. Es war ein unglaublicher Moment für mich." Der Verteidiger verstärkt die in den vergangenen Jahren deutlich gewachsene deutsche Fraktion in der NHL und ist der zehnte aktuelle Profi in der besten Eishockey-Liga der Welt.

Seider: Nur Draisaitl wurde früher ausgewählt

Der 1,92 Meter große Seider ist nach Nationalmannschaftskollege Leon Draisaitl der am höchsten gezogen deutsche Eishockey-Spieler aller Zeiten beim NHL-Draft. Draisaitl war 2014 von den Edomonton Oilers an dritter Stelle ausgewählt worden und avancierte in der vergangenen Saison zu einem der Top-Scorer in der Liga.

Auch für Seider war 2019 ein großes Jahr. Der 18-Jährige feierte im Mai sein Debüt für die Nationalmannschaft und war prompt Stammspieler bei der WM in der Slowakei. Zudem schaffte der Verteidiger bei den Adler Mannheim seinen endgültigen Durchbruch und gewann mit den Rheinländern die DEL-Meisterschaft. Als Krönung wurde Seider zum besten Nachwuchsspieler der Saison ernannt.

Hughes wird Top-Pick

Mit dem ersten Pick beim Draft, bei dem alljährlich die besten Talente aus Nordamerika und der ganzen Welt an die 31 NHL-Teams verteilt werden, sicherten sich die New Jersey Devils die Rechte an US-Nachwuchstalent Jack Hughes. Der 18-Jährige ist der erst achte amerikanische Spieler, der als Top-Pick beim NHL-Draft gezogen wurde.

