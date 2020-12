NHL-Star Leon Draisaitl über Corona-Folgen, seine Ziele für die neue Saison und seinen Trainingsalltag

SPORTBUZZER: Leon Draisaitl, das Jahr 2020 war äußert turbulent – auch für Sie persönlich. Sie waren in der NHL bestens drauf, wurden als erster Deutscher zum besten Spieler der Liga gewählt – jeweils von den Spielern und den Experten. Zwischendurch hat die Coronavirus-Pandemie alles über den Haufen geworfen. Wie fällt Ihr persönliches Fazit aus? Anzeige Leon Draisaitl (25): Es war ein wirklich komisches Jahr – für uns alle. Viele Dinge entsprachen durch die Coronavirus-Pandemie nicht dem normalen Alltag. Auch ich als Sportler musste mich in vielen Dingen einschränken. Man muss sich nach diesen verrückten Monaten die Frage stellen, was überhaupt „normal“ war in diesem Jahr. Unsere Saison musste unterbrochen werden, Fußball konnte nicht gespielt werden. Das habe ich mir nie vorstellen können. Alles war anders als gewohnt. Trotzdem war der Großteil des Jahres aus sportlicher Sicht für mich enorm erfolgreich. Die Auszeichnungen zum besten Spieler der NHL-Hauptrunde durch meine Kollegen und durch die Experten sind für mich das absolute i-Tüpfelchen auf dem Jahr 2020 und ich bin unheimlich stolz darauf, dies erreicht zu haben.

Was hat die Pandemie für Sie persönlich bedeutet? Immerhin wohnt die Familie in Köln und Sie spielen in Kanada und den USA Eishockey. Die ganze Reiserei war nicht einfach, ich konnte erst spät im Jahr nach Hause kommen, weil auch unsere Saison nach einer Corona-Unterbrechung weiterging. Ich glaube, dass wir das als Familie aber gut hinbekommen haben. Ich war glücklich trotz der Umstände in diesem Jahr ein paar Wochen in der Heimat gewesen zu sein. Wenngleich es natürlich nicht so war wie immer. Das „normale“ Leben hat ja gar nicht mehr stattgefunden. Man hat sich immer Gedanken darum gemacht, ob etwas passieren kann. Ich war weniger mit meinen Freunden unterwegs. Essen gehen war immer mit einem mulmigen Gefühl verbunden. Aber eines ist klar: Die Gesundheit der Menschen geht vor. Ich bin froh, dass diese Maßnahmen weltweit so getroffen wurden und befürworte sie.

Bei welchen Dingen ist Ihnen bewusst geworden, dass eine ganze Menge im Leben fehlt, wenn sie auf einmal nicht mehr da sind? Es klingt blöd: Aber alle Dinge werden einem auf einmal wichtig, wenn sie nicht mehr da sind. Es geht im Leben um die Familie, um Freunde, um das Miteinander. Das ist mir in diesem Jahr noch einmal bewusst geworden. Mit meinen Jungs irgendwo hingehen, meine Familie treffen, den Sport ausüben, den ich liebe – das sind Dinge, die ich jetzt etwas anders sehe. Das Leben hat sich 2020 verändert und ich glaube, dass man daraus etwas Positives mitnehmen kann, wenn sich jeder auch nach dem Abklingen der Pandemie bewusst macht, was wirklich wichtig ist im Leben. Ich wünsche mir, dass bald diese besagte Normalität zurückkehrt. Aus sportlicher Sicht war dieses Jahr für Sie ebenfalls außergewöhnlich. Sie waren der beste Scorer der abgelaufenen Saison, wurden von Spielergewerkschaft und Experten zum MVP gewählt. Haben Sie das inzwischen verarbeitet? Es war wirklich ein besonderes Jahr für mich, keine Frage. Aber ich ticke als Sportler so, dass ich immer nach vorn schaue. Ich habe nicht viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, wie toll ich bin. So ein Typ bin ich einfach nicht. Natürlich habe ich mich sehr gefreut, es ist eine Riesenehre und ich bin stolz auf das Erreichte. Aber es gibt noch viele Ziele, die ich mit meinen Edmonton Oilers erreichen will. Den Stanley-Cup haben wir schließlich nicht gewonnen. Deshalb bereite ich mich schon lange auf die neue Saison vor.

Draisaitl: "Nicht der Typ, der unbedingt in der Öffentlichkeit stehen muss" Im Nachgang der Ehrungen standen Sie im Blickpunkt des Sportgeschehens, waren Gast in vielen TV-Shows. Normalerweise stehen Sie nicht so gern im Mittelpunkt. Haben Sie die Zeit dennoch genießen können? Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Ich weiß, dass das dazugehört – aber ich lerne gern Menschen kennen und sehe neue Dinge. Die Möglichkeiten dazu hatte ich in den vergangenen Monaten. Inzwischen werde ich auch von Sommer zu Sommer häufiger in Deutschland erkannt. Ich habe gespürt, dass man mich und das Eishockey mehr wahrnimmt, wenngleich es noch lange kein Vergleich zu Kanada ist. Ich bin nicht der Typ, der unbedingt in der Öffentlichkeit stehen muss. Aber es macht mich schon stolz, als Eishockeyspieler in meinem Heimatland erkannt zu werden. Das habe ich mir erarbeitet – aber ich denke nicht täglich darüber nach (lacht). 24 starke Fußballpreise aus dem #GABFAF-Adventskalender gewinnen! Mitmachen: gabfaf.de/advent Haben Sie Befürchtungen, dass der Eishockey-Sport unter der Pandemie leiden wird? Ich hoffe nicht! Ich glaube, dass in diesem Jahr viele Menschen, Firmen, Vereine oder Ligen Probleme bekommen haben. Aber ich hoffe, dass auch in Zukunft Eishockey gespielt werden kann und jeder von uns das tun kann, was er liebt.

Inzwischen sind Sie wieder zurück in Edmonton und bereiten sich auf die neue NHL-Saison vor – von der noch niemand genau weiß, wann sie losgeht (aktuell ist der Start für den 1. Januar geplant, einen Spielplan gibt es aber noch nicht; d. Red.). Wie müssen wir uns Ihren Alltag derzeit vorstellen? Ich trainiere und arbeite jeden Tag auf die neue Spielzeit hin. Wie gesagt: Ich habe große Ziele und dafür darf ich nie aufhören, mich zu verbessern. Es ist schade, dass wir noch kein konkretes Datum für den Saisonstart haben. Das täte einem Sportler ganz gut, wenn er wüsste, worauf er hinarbeitet. Ich lasse mich davon aber nicht beeinträchtigen. Ich hoffe, dass wir so früh wie möglich wieder in den Spielbetrieb einsteigen können – und dann will ich auf höchstem Niveau sein.

"Niveau in der NFL extrem hoch" In der neuen Saison spielen Sie mit einem zweiten Deutschen bei den Edmonton Oilers zusammen: Nationalmannschaftskollege Dominik Kahun ist zu Ihrem Klub gewechselt. Was kann der geneigte Eishockey-Fan von ihnen beiden im Sturm erwarten?Ich hoffe, dass wir unsere alte Chemie und unser Verständnis aus den Jugendteams hier schnell wiederfinden. Man darf aber nie vergessen, dass die NHL die beste Liga der Welt ist und hier das Niveau extrem hoch ist. Ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden.

