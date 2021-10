NHL-Superstar Draisaitl im deutschen Olympia-Kader - auch Grubauer und Seider dabei

Leon Draisaitl ist vor dem Start der NHL-Saison in der kommenden Woche schon im Olympia-Fieber. Der 25 Jahre alte Weltklasse-Stürmer der Edmonton Oilers gehört wie Torhüter Philipp Grubauer (29/Seattle Kraken) und Verteidiger Moritz Seider (20/Detroit Red Wings) fest zum deutschen Kader für die Olympischen Winterspiele in Peking im kommenden Februar. "Da freuen wir uns schon sehr drauf. Das ist natürlich auch bei uns jetzt schon Thema", sagte Draisaitl am Freitag, nachdem der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) die Nominierung des deutschen Top-Trios mitgeteilt hatte.

