Nic Ihlow knackt beim Chemnitzer Nachtlauf die 30-Minuten-Marke

Leipzig. Erfolgreiches Wochenende für die Asse vom Leipziger Verein lauftraining.com. Fünf Wochen nach ihrer Team-DM-Goldmedaille in Hannover haben Nic Ihlow und Marcus Schöfisch die nächste Wettkampfphase mit Siegen eingeläutet. Lehramtsstudent Ihlow gewann den Chemnitzer Nachtlauf. „Ich bin sehr zufrieden, auch wenn die Strecke nicht ganz zehn Kilometer lang war“, sagte Ihlow, der 29:24 Minuten benötigte. Die Nachtlauf-Serie wird Ende Mai in Leipzig fortgesetzt.

Teamkollege Marcus Schöfisch siegte im Rahmen des Goitzsche-Marathons bei Bitterfeld über 10 km in Streckenrekord (32:44 min). „Das war ein toller Einstieg in die Vorbereitung auf meinen Herbst-Marathon“, sagte der Landespolizist. Den Frauen-Marathon an der Goitzsche entschied die Leipzigerin Yvonne van Vlerken (lauftraining.com) für sich. Die Favoritin musste bei sehr warmen Temperaturen kämpfen, um in 2:57 die Drei-Stunden-Marke zu knacken. Den Rotterdam-Marathon hatte die 43-Jährige vor wenigen Wochen aufgeben müssen.