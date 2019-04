Nic Ihlow vor Marathon-Premiere in Leipzig: „Der Tag wird mir Schmerzen bereiten“

Leipzig. „Laufen und singen kann man nicht erzwingen.“ Den Spruch hat sich Nic Ihlow kürzlich mit einem Kumpel ausgedacht – und vor wenigen Tagen auf Facebook gepostet. Anlass war sein letzter langer und schneller Trainingslauf vor dem Leipzig-Marathon. 25 Kilometer im Renntempo sollten es werden, doch es lief bei ziemlicher Hitze bescheiden. Bundestrainer Thomas Dreißigacker begleitete den DHfK-Läufer persönlich auf dem Rad, reichte Getränke und meinte zwischendurch: „Wir bringen das zu Ende.“ Aufgeben kam nicht in Frage. Nic Ihlow weiß: „Wenn man immer auf seinen Körper hört, kann man keine Marathon-Vorbereitung durchziehen.“

Es wird Zeit für die Premiere des 23-Jährigen auf den klassischen 42,195 Kilometern – diese war eigentlich schon vor zwölf Monaten geplant. Nach zwei Höhentrainingslagern in Kenia und den USA sowie einem flotten Halbmarathon errechneten Trainer und Wissenschaftler im Frühjahr 2018 ein Potenzial von 2:17 Stunden für den Blondschopf. Das hätte ein Platz in der erweiterten deutschen Spitze und die Chance aufs EM-Ticket für Berlin bedeutet. Doch die Hochrechnung wurde ohne den Körper des gebürtigen Leipzigers gemacht, denn die Muskulatur streikte. Das Thema Marathon hatte sich plötzlich erledigt. Der Lehramtsstudent versuchte, nach ausgiebiger Regeneration bei kleineren Wettkämpfen in der Region wieder Spaß am Laufen zu finden.

Mit Erfolg. Zwar diesmal ohne Höhentraining, aber mit einem insgesamt erfolgreichen Camp in Portugal brachte er sich in ordentliche Form, eine Zeit um die 2:22 Stunden sei möglich, schließlich ist die Leipziger Strecke nicht die schnellste. Mit Blick auf Sonntag überwiege die Vorfreude. Dennoch geht er sein Debüt mit Demut und „gemischten Gefühlen“ an. „Ich habe Respekt, denn ich weiß, wie schnell es unterwegs kippen kann.“ Sein bisher längstes Lauftraining ging über 33 Kilometer. Doch ein Marathon wird erst jenseits der 35-Kilometer-Marke so richtig interessant. Daher ist schon im Vorfeld klar: „Die letzten sieben Kilometer werden mindestens so schlimm wie die ersten 35 zusammen. Ich habe Bock, aber der Tag wird mir Schmerzen bereiten.“

Diese so lange wie möglich hinauszuzögern, lautet die Devise. Dafür seien die richtige Ernährung sowie Renneinteilung das A und O. Sein Kumpel Sascha Strötzel vom SC DHfK soll auf den ersten 20 bis 25 Kilometern das Tempo machen – er wird dabei eine Halbmarathon-Bestzeit anstreben. „Ich will mich dann im Herbst revanchieren und bei einem Halbmarathon für Sascha arbeiten“, so Nic Ihlow, der als Favorit gehandelt wird und möglichst auch gewinnen will.

Weder beim Tempo noch bei der Ernährung will er Experimente wagen. „Ich denke, dass ich eher defensiv anlaufen sollte, um auf der zweiten Hälfte möglichst zuzulegen und ein Erfolgserlebnis zu haben.“ Am Tag vorher will er die Kohlenhydratspeicher mit Nudeln auffüllen und seine Trinkflaschen präparieren. Eine Cola – quasi als Belohnung für Kilometer 35 – soll dabei sein, die Kohlensäure will er ein paar Tage lang entweichen lassen. Am Morgen vor dem Lauf sei ein Honigbrötchen die richtige Mahlzeit. Obwohl er normalerweise nicht zu aufgeregt ist, sollen ihn seine Freundin und die Familie vor dem Start in Ruhe lassen. „Sie dürfen mich alle gern im Ziel empfangen“, sagt er schmunzelnd.

Singen könne Nic Ihlow übrigens wirklich nicht, laufen normalerweise sehr gut. Er hofft ganz einfach auf eine tolle Tagesform, dann muss er nichts erzwingen.

ANZEIGE: Polyesteranzug plus Rainzip zum halben Preis! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.