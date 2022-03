"Nicht akzeptabel": Bochum-Boss Schindzielorz entschuldigt sich nach Spielabbruch bei Linienrichter

Ein Spielabbruch erschüttert die Bundesliga: Wegen eines Becherwurfs aus den Zuschauerrängen auf Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann ist am Freitagabend das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach beim Stand von 0:2 in der 68. Minute abgebrochen worden. Spieler wie Verantwortliche zeigten sich fassungslos nach den Szenen. "In erster Linie muss man sich in aller Form entschuldigen für den Vorfall", sagte Bochum-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz nach dem Abbruch bei DAZN. "Es ist auch sehr wichtig, dass wir dem betroffenen Linienrichter auf diesem Wege alles Gute wünschen, dass er sich gut erholt", fügte der Bochum-Boss an. Es war der erste Bundesliga-Spielabbruch seit 2011, als das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Schalke 04 ebenfalls nach einem Becherwurf auf einen Schiedsrichter-Assistenten abgebrochen wurde. Anzeige

Gittelmann ging nach dem Wurf kurz in die Hocke und verließ zusammen mit Hauptschiedsrichter Benjamin Cortus den Platz. Immer wieder strich er mit seinen Händen über die Stelle am Kopf, wo er von dem Zuschauer mit dem Becher getroffen wurde. Nach knapp 20 Minuten in den Bochumer Katakomben wurde der Spielabbruch offiziell verkündet. "Das macht kein gutes Bild, muss man klar sagen. Das gehört sich einfach nicht. Das Ende möchte man nicht so, keine Frage", sagte Gladbach-Sportdirektor Roland Virkus. "Dem Assistenten gute Besserung."

Bochum-Boss Schindzielorz: "Ein Zwischenfall, der so nicht passieren darf"

Bochum durfte nach langer Zeit wegen Corona-Auflagen wieder 25.000 Fans im Stadion empfangen. "Wir haben uns gewünscht, die Zuschauer so schnell wie möglich wieder ins Stadion zu bekommen. Es ist sehr schade, dass das Spiel so zu Ende gehen muss", sagte Schindzielorz, der aber auch einschränkte: "Es ist ein Zwischenfall, der so nicht passieren darf, aber nicht repräsentativ für die Fans des VfL Bochum ist." Und doch sei der Vorfall "nicht akzeptabel und wir möchen uns in aller Form dafür entschuldigen".

Der Verein aus Bochum hat sich nach dem Spielabbruch auch offiziell entschuldigt. "Wir können uns nur in aller Form bei Linienrichter Christian Gittelmannn entschuldigen. Ein hochpeinlicher und bitterer Abend für uns. Eine extrem dumme Aktion", hieß es in einem Tweet des Vereins.