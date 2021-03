"Haben nicht alles auf den Platz gebracht": Stimmen zum Leipziger Aus gegen Liverpool

Budapest. Julian Nagelsmann klatschte voller Respekt die siegreichen Liverpooler ab, ein erleichterter Jürgen Klopp herzte seine „Reds“. RB Leipzig ist in der Champions League vorzeitig gescheitert. Die Sachsen verloren das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Liverpool am Mittwochabend in Budapest mit 0:2 (0:0). Nach dem 0:2 aus dem ersten Duell ist die Saison auf Europas größter Fußball-Bühne für Leipzig vorbei, Liverpool kann auf den nächsten Triumph in der Königsklasse nach 2019 hoffen.

Anzeige