"Noch nicht alles bei 100 Prozent": Bundestrainer Hansi Flick trotz Topstart beim DFB selbstkritisch

Die deutsche Nationalmannschaft überzeugte auch im dritten Spiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick, gewann zum Abschluss des Länderspiel-Dreierpacks im September gegen Island souverän mit 4:0 (2:0). Der Start in die Ära Flick verlief damit makellos: Drei Siege und 12:0 Tore stehen nach dem ersten Länderspiel-Ausflug zu Buche. Die Spitzenposition in Qualifikationsgruppe J hat sich die DFB-Auswahl eindrucksvoll zurückgeholt. "Wir haben neun Punkte geholt, das war unser Ziel", freute sich Flick im Anschluss an die Partie bei RTL und sprach von "einem Schritt nach vorne". Anzeige

Vollends zufrieden zeigte sich der ehemalige Bayern-Coach mit der ordentlichen Darbietung seiner Mannschaft aber dennoch nicht. "Es ist noch nicht alles bei 100 Prozent", erklärte der 56-Jährige, verwies dabei jedoch auf die geringe Anzahl an Trainingseinheiten, die er mit seinen Schützlingen hatte. Dass sein Team bereits zum jetzigen Zeitpunkt am Maximum spiele, könne man deshalb "nicht erwarten."

Was Flick konkret kritisierte: Gerade in der Offensive hätte die deutsche Mannschaft durchaus nachlegen können. Unter anderem die Chelsea-Stars Timo Werner und Kai Havertz ließen weitere hochkarätige Torchancen liegen. So mangele es noch ein wenig, an der "Überzeugung, ein Tor auch machen zu können und machen zu wollen", so der DFB-Coach. Zudem habe zu oft "der letzte, entscheidende Pass nicht gestimmt", ergänzte Flick. "Das Timing hat nicht gepasst, das sind Dinge, die wir besser machen müssen". Letztendlich sei er mit der "Art und Weise, wie wir Fußball spielen", jedoch zufrieden.