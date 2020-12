"Nicht an unser Limit gekommen": Stimmen zum Pokal-Aus der SG Dynamo Dresden gegen Darmstadt

Dresden. Spielerische Klasse schlägt großen Kampfgeist: Dynamo Dresden hat eine weitere Überraschung im DFB-Pokal deutlich verpasst. Der Fußball-Drittligist verlor am Dienstagabend 0:3 (0:1) gegen den eine Klasse höher spielenden SV Darmstadt 98 und schied in der zweiten Runde aus. Fabian Schnellhardt (24. Minute), Seungho Paik (59.) und Serdar Dursun (72.) sorgten für Dresdens Niederlage.

Schon vor dem Anpfiff hatte Dynamo einen emotionalen Rückschlag erlitten. Die 30.000 Luftballons auf der Haupttribüne, die in dem leeren Stadion die fehlenden Fans symbolisieren sollten, mussten fast vollständig wieder entfernt werden . Grund war Starkwind mit Geschwindigkeiten von teils über 50 km/h.

Kevin Broll (Dynamo Dresden): "Man muss einfach sagen: Darmstadt ist ein gut eingespieltes Team, eine abgezockte Truppe, sehr erfahren. Mit unseren jungen Wilden, die wir dabei haben, ist das schwer zu kompensieren. Wir hätten mutiger und galliger sein müssen, das waren wir in der ersten Halbzeit aber nicht. Zwischenzeitlich haben wir den roten Faden wiedergefunden, aber wir haben heute zu viel nach hinten gedacht." ©

Dennoch positiv: Dynamo konnte im Rahmen seiner "Geisterticket"-Aktion 72.112 symbolische Eintrittskarten absetzen. In Zeiten fehlender Zuschauer-Einnahmen sicher kein ganz so schlechtes Trostpflaster an diesem dann doch traurigen Pokalabend.