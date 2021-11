"Nicht bundesligatauglich": Fürth-Trainer Leitl mit Knallhart-Kritik nach elfter Pleite in Folge

Das passte ihm überhaupt nicht: Der Fürther Trainer Stefan Leitl hat seine Abwehr nach dem 3:6 (1:2) gegen die TSG 1899 Hoffenheim scharf kritisiert. "Ich bin schon sehr angefressen", räumte der Coach des Tabellenletzten am Samstag ein. "Wenn du dich gerade in der Abwehrkette so präsentierst, reicht es einfach nicht." Leitl kündigte nach der elften Niederlage in der Bundesliga (neuer Negativrekord) nacheinander an, den Finger "brutal" in die Wunde zu legen und die Defizite deutlich anzusprechen.