"Nicht erklärbar", "nicht verdient": Fürth-Trainer Stefan Leitl nach zehnter Pleite ratlos

Fußball kann so grausam sein: Während die niedergeschlagenen Fürther Spieler noch am Boden lagen und sich gegenseitig Trost spendeten, feierten die Spieler von Eintracht Frankfurt ausgelassen den nächsten Last-Minute-Sieg. Rund 72 Stunden nach der fulminanten Europa-League-Nacht bei Olympiakos Piräus (2:1) stoppte die SGE mit dem 2:1 (0:0) im Kellerduell mit der Spielvereinigung Greuther Fürth ihre Negativserie in der Fußball-Bundesliga. Und Fürth? Das Kleeblatt kassierte im elften Saisonspiel die zehnte Niederlage, ist weiter abgeschlagen Tabellenletzter - und ließ seinen Coach ratlos zurück: "Ich bin ehrlich, das ist für mich heute nicht erklärbar, in der Form auch überhaupt nicht verdient", sagte Stefan Leitl bei DAZN.

