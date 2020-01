"Nicht mehr auszuhalten": Verteidiger Dennis Schütt verlässt die Hannover Scorpions

Dreieinhalb Jahre spielte Schütt für die Scorpions. In den vergangenen drei Saisons war er punktbester Verteidiger der gesamten Oberliga und erhielt zweimal die Auszeichnung zum Abwehrspieler des Jahres. Warum also lässt man so einen Mann gehen?

„Dennis war ein toller Spieler. Aber es gibt bei uns eine eindeutige Sprachregelung: Der Vertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Mehr ist dazu nicht zu sagen“, betont Jochen Haselbacher. Der Scorpions-Geschäftsführer ist sich bewusst, dass Spekulationen ins Kraut schießen werden – schließlich ist der sportliche Wert von Schütt unumstritten, nach dessen Aus für die Play-offs wegen einer Schulterverletzung gab es im März vergangenen Jahres ein großes Wehklagen bei den Scorpions.