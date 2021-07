Nicht mehr in der Kreisliga, aber voll motiviert: Hohenhameln geht ganz runter

Das letzte Kreisliga-Spiel des TSV Hohenhameln war ein besonders verheerendes. Mit 0:21 ließ sich der einstige Landesligist im Oktober 2020 von Fortuna Oberg abschießen. Und für mindestens drei Jahre wird es erst einmal das letzte Spiel der Hohenhamelner in der Kreisliga gewesen sein: Zur neuen Saison tritt der TSV nur noch in der 3. Kreisklasse an. Mit einer Mischung aus Spielern der ersten und der zweiten Mannschaft soll zunächst der Spaß, und später auch der sportliche Erfolg wiederkommen. Anzeige

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga im Jahr 2018, bei dem es der Verein noch geschafft hatte, den Sturz in die 3. Kreisklasse abzuwenden, geht der TSV Hohenhameln den Schritt in die niedrigste Spielklasse im Kreis Peine nun ganz bewusst. Im ersten Kreisliga-Jahr hatte sich Hohenhameln noch aus eigener Kraft gerettet. Nach zwei weiteren Saisons, in denen der TSV nur durch den Abbruch der Saison in der Klasse verblieb, sei die Motivation der Spieler allerdings am Boden gewesen. „Deshalb ist die Mannschaft kurz vor der Schließung des Meldefensters an uns herangetreten“, erklärt Frederik Ostwald, Vorsitzender des TSV Hohenhameln.

Die Mannschaft habe erklärt, dass sie nicht mehr in der Kreisliga antreten wolle. „Da waren wir erst einmal natürlich nicht von begeistert und auch ein wenig überrascht“, sagt Frederik Ostwald. „Es waren spannende Stunden, in denen wir uns intensiv ausgetauscht haben. Am Ende haben wir gemeinsam diese Entscheidung getroffen“, berichtet er. Gerne hätten die Hohenhamelner den kleinen Rückschritt in die 1. Kreisklasse genommen. „Weil die letzte Saison aber annulliert wurde, ist das laut der Statuten nicht möglich gewesen.“





Die Entwicklung als einstiger Landesliga-Verein sei „nicht positiv. Wir haben aber einen klaren Plan, der mit dem Neuaufbau der Jugend begonnen hat. Das ist jetzt ein Cut für uns, mit dem wir den Neuaufbau noch besser forcieren können“, sagt Ostwald optimistisch. Der Vorstand stehe vollkommen hinter den Fußballern. Mit eventueller Schadenfreude von Außenstehenden habe der Verein kein Problem. „Wir schauen jetzt nur auf uns.“

Und das bedeutet: Das Team soll gleich in der ersten Saison den Aufstieg in die 2. Kreisklasse schaffen. Der Kader umfasse aktuell 20 Spieler, eine Mischung aus der ersten und der zweiten Mannschaft. Letztere kickte zuletzt mit der Reserve von Herta Equord in einer Spielgemeinschaft. „Für die tut es uns leid, dass das nun alles so kurzfristig ist“, sagt Ostwald.

Trainiert wird die neue Mannschaft des TSV Hohenhameln künftig weiterhin von Stephan Schrul, der im vergangenen Sommer zum Team gekommen war. „Er hatte durch Corona noch nicht wirklich die Möglichkeit, viel zu bewegen“, sagt Frederik Ostwald. Für Schrul war der Rückschritt der einzig sinnvolle Weg: „Wir hatten nur zwölf Spieler. Das ist definitiv zu wenig für die Kreisliga. Um jetzt gleich den Aufstieg zu schaffen, haben wir aber auf jeden Fall die Qualität.“

Der Coach formuliert zudem langfristige Ziele: „In Hohenhameln gibt es jetzt erstmals wieder eine B-Jugend. Wenn die in vier Jahren dann hoch zu den Herren kommen können, wollen wir denen attraktiven Fußball anbieten.“ Soll heißen: „Bis dahin ist die 1. Kreisklasse ein realistisches Ziel.“