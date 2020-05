„Nicht mehr zeitgemäß“: Fanverband von RB Leipzig sagt Banner-Aktion ab

Leipzig. Das Duell zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg sollte im März wegen der Corona-Pandemie ohne Fans angepfiffen werden. Es wäre das erste Geisterspiel der Clubgeschichte gewesen. Tage später wurde die Partie auf unbestimmte Zeit verschoben, die Bundesliga ging in die Zwangspause. In den Tagen vor der Komplettabsage hatten RB-Anhänger auf Initiative des Fanverbandes knapp 100 Banner mit motivierenden Sprüchen angefertigt.

Einige Sprüche inzwischen „immens unpassend“

Die Banner sollten in Sektor B aufgehangen werden und Timo Werner, Marcel Sabitzer & Co im leeren Stadion zumindest ein wenig unterstützen. Ursprünglich war geplant, die Aktion zum Bundesliga -Wiederbeginn neu aufzurollen. Doch nach reiflicher Überlegung hat sich der Fanverband zu einer Absage entschlossen – aus mehreren Gründen.

Gladbach-Fans als „Pappkameraden“ im Stadion dabei

Damit wird es in Leipzig wie in den meisten anderen Stadien keine indirekte Unterstützung durch die Fans geben. Anders als etwa bei Borussia Mönchengladbach. Rund 5000 Pappfiguren, die mit dem Konterfei von Fohlen-Anhängern bedruckt sind, stehen schon im Borussia-Park. Etwa 12.000 sind vorbestellt. RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche ist vom Effekt solcher Aktionen nicht vollends überzeugt. Beim Anpfiff würden sich die Spieler ohnehin nur auf das Geschehen auf dem Rasen konzentrieren, glaubt er. „Ob da eine Pappfigur im Block befestigt ist“, sagte Krösche in einer Videokonferenz mit Medienvertretern am Dienstag, „hat für den Spieler in dem Moment überhaupt gar keinen Einfluss.“