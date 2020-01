„Nicht nur nach Punkten beurteilen“: 96-Talentetrainer Dabrowski spricht über U23, die Hinrunde und Profiträume

Für Ex-Profi Christoph Dabrowski (41) ist es die zweite Saison als Trainer von Hannovers U23 – und bisher eine durchwachsene. Sein Team steht nach der Hinrunde auf Platz 13, hat sieben Punkte Abstand auf die Abstiegsränge. Zwischendurch gab’s mal neun sieglose Spiele, zuletzt aber drei Erfolge in Folge. Für uns blickt der Fußballlehrer auf die Hinrunde zurück, spricht über Ziele und den schweren Schritt aus dem Nachwuchs zu den Profis.

Wie schwer ist der Schritt vom Nachwuchs zu den Profis wirklich? Viele Jungs dominieren in den Nachwuchsteams, kommen mit ex­trem hohen Erwartungen von Beratern, von Eltern und an sich selbst in den Herrenbereich. Aber es ist ein riesiger Schritt, vom Körperlichen und vom Kopf her. Dann hängen die Trauben plötzlich höher, als sie es vielleicht erwartet hatten. Das musst du alles erst mal realisieren und dich daran gewöhnen, das ist normal. Die Jungs müssen täglich 100 Prozent im Training geben, sonst können sie das im Wettbewerb nicht abrufen. Der Anspruch muss sein, aufzufallen. Sonst kannst du dich nicht für den Profibereich empfehlen.

Warum schaffen so wenig eigene Talente den Schritt zu den 96-Profis? Ich finde nicht, dass es in den letzten Jahren wenige waren. Linton Maina hat es direkt aus der U19 in die Bundesliga geschafft, Waldemar Anton, Noah Sarenren-Bazee, Timo Hübers. Wir sollten nicht erwarten, dass jedes Jahr ein Linton kommt und durchgeht wie eine Rakete. Wir haben aber schon noch einen Wettbewerbsnachteil im Nordvergleich: Das Budget in Wolfsburg, Bremen, Hamburg ist deutlich höher. Wir müssen mit anderen Sachen locken als Geld, mit besserer Durchlässigkeit zu den Zweitligaprofis zum Beispiel.

Ihr Team steht zur Winterpause auf Platz 13. Wie fällt Ihre Hinrundenbilanz aus? Die Hinrunde war schon sehr kraftraubend für alle Spieler und uns Trainer. Es gab viele Höhen und Tiefen. Wir sind in einen Negativstrudel reingeraten, das hatte viele Gründe. Aber in den letzten Wochen vor der Winterpause haben wir uns ein vernünftiges Ende erarbeitet. Das ist eine gute Basis für eine konstante Rückrunde. Und auch das Negative nimmt man als Erfahrungswert mit.

Was waren die Gründe für die Negativserie mit neun sieglosen Spielen? Wir hatten im Sommer einen Umbruch. Viele Spieler sind neu dabei, einige zum ersten Mal im Seniorenbereich. Da ist Eingewöhnungszeit normal. Wir hatten dann vom ersten Trainingstag an einen kleinen Kader, weil viele Jungs in der Sommervorbereitung bei den Profis mittrainieren durften. Das weckt natürlich eine Erwartungshaltung. Der Spagat zwischen Profigedanken und U23-Alltag ist nicht einfach. Außerdem mussten wir wegen Verletzungspech viel rotieren. Da bekommst du weder Stabilität noch Sicherheit rein.

Aber jetzt läuft’s ja wieder. Warum? Wir haben hart gearbeitet. Einerseits auf dem Platz, das zahlt sich immer aus. Außerdem haben wir Gedankenprozesse in Gang gesetzt. Alle haben gemerkt, was zu tun ist, um gemeinsam Erfolge zu feiern. Die Mannschaft ist in den vergangenen fünf, sechs Wochen eine richtige Einheit geworden. Die letzten zwei Spiele vor der Winterpause sind ausgefallen. Blöd, weil gerade alles stimmte, oder gut, um sicher mit dem guten Gefühl ins neue Jahr zu starten? Ach, es wäre auch kein Nachteil gewesen, wenn wir gespielt hätten. Im Moment spricht vieles für uns, wir sind selbstbewusst. Aber auch so gehen wir mit einem guten Gefühl in die Pause. Dieses Gefühl nehmen wir in die Rückrunde mit.

Was muss trotzdem noch besser werden? Mehr defensive Stabilität ist sicher ein Ziel, und Standards besser verteidigen. Wir haben insgesamt zu viele Gegentore bekommen, das ist auch den ständig nötigen Wechseln in der Viererkette und auf der Sechs geschuldet. Da stimmen dann Abstimmung und Automatismen nicht richtig. Wir haben aber auch zu wenige Tore geschossen. Chancenverwertung, Effektivität, Abschlussquote sind Themen, die wir ebenfalls verbessern wollen.

Was sind dann Ihre 96-Ziele fürs neue Jahr 2020? Wir wollen mit den unteren Plätzen nichts zu tun haben, das ist das primäre Ziel. Aber wir sind auch ehrgeizig und ambitioniert. Klar wollen wir jedes Spiel gewinnen. Wir hatten vergangene Saison auch keine leichte Hinrunde, am Ende sind wir Sechster geworden. Ich bin überzeugt davon, dass wir in der Rückrunde wieder stabiler sein und mehr Punkte sammeln werden. Trotzdem muss man auch deutlich sagen: Ich bin in einer Profireserve nicht nur Ergebnistrainer, sondern auch Entwicklungstrainer. Es gilt das Leistungsprinzip, aber ich kann die Mannschaft nicht nur nach Punkten beurteilen.