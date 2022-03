"Nicht selbstverständlich": Niklas Süle angetan von Reaktionen der Bayern-Fans auf seinen Dortmund-Wechsel

Niklas Süle hat nach dem Topspiel gegen Bayer Leverkusen mit seinem ersten Saisontor betont, dass er bis zum Saisonende alles für den FC Bayern geben werde. Er sei "dankbar" für die Zeit in München, sagte der Innenverteidiger am Samstag nach dem 1:1.

Der 26-jährige Süle wechselt am Saisonende ablösefrei zum nationalen Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund. Er sei vor allem dankbar für die Reaktion der Fans, "weil es ist nicht selbstverständlich, dass ich nach Dortmund wechsle und die Zuschauer hier trotzdem meinen Namen rufen und wenn ich eine Grätsche mache, meinen Namen auf den Platz schreien und nicht pfeifen. Ich glaube daran sieht man, dass ich in den letzten fünf Jahren alles gegeben habe für den Klub", sagte er nach dem Spiel am Sky-Mikrofon