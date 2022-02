Nicht nur staunen: Deutsche Skispringer stehen bei den Olympischen Spielen unter Medaillendruck

Eines seiner Ziele bei den Olympischen Spielen in China wird sich vermutlich relativ einfach umsetzen lassen. "Ich will auf jeden Fall eine Peking-Ente essen“, sagte Skispringer Markus Eisenbichler schmunzelnd vor dem Abflug zu den Wettkämpfen nach Peking. Bei einer Medaillenprognose ist der 30-Jährige etwas zurückhaltender. "Ich will gute Sprünge und gute Wettkämpfe zeigen.“ Sein Bundestrainer ist da deutlicher: "Wir wollen um die Medaillen mitspringen, das ist unser Anspruch. Das ist das, was von uns erwartet wird“, erklärte Stefan Horngacher. "Dass wir es können, haben wir über den gesamten Winter bewiesen.“ Anzeige

Schon an diesem Wochenende wird es für die Schanzenathleten um Eisenbichler, Karl Geiger und Co. ernst bei Olympia. Am Sonntag (12 Uhr, ZDF und Eurosport) steigt für die Männer das Einzelspringen von der Normalschanze, am 12. Februar folgt das Einzel von der Großschanze. Am 14. Februar wird im Teamwettbewerb gesprungen, in dem die deutschen Athleten 2018 in Pyeongchang die Silbermedaille gewannen. Zur Mannschaft gehören bei den Männern neben Eisenbichler und Geiger noch Stephan Leyhe (war auch 2018 dabei), Constantin Schmid und Pius Paschke (der in der teaminternen Qualifikation vor dem Springen auf der Kleinschanze gescheiterte war). Das Frauen-Einzel steigt am 5. Februar, der neu geschaffene Mixed-Team-Wettbewerb (mit je zwei Frauen und Männern) am 7. Februar.

Vor allem auf dem Weltcup-Führenden Geiger ruhen die deutschen Goldhoffnungen. Die allerdings bei den ersten Auftritten auf der Schanze in Zhangjiakou (rund 180 Kilometer nordöstlich von Peking) einen herben Dämpfer erhielten. Nach Versuchen auf 95, 96 und 96 Meter kam der Gesamtweltcup-Führende am Donnerstag nicht über die Ränge 20, 21 und 22 hinaus. "Es hat ein bisschen das Feingefühl gefehlt. Ich habe einfach noch nicht reingefunden. Das ist jetzt meine Aufgabe", sagte Geiger. Klappte nicht: Am Freitag sprang Geiger mit 88, 76,5 und 95 Metern noch kürzer. "Den Zugang für die Schanze habe ich noch nicht gefunden“, erklärte er.



Und die ist die große Unbekannte für die deutschen Springer. "Ein Wahnsinnsding, was sie da gebaut haben“, sagte Horngacher. "Wenn der Chinese sich das leisten kann, ist das okay. Wir werden das genießen, werden wahrscheinlich auch mal staunen, aber in letzter Konsequenz bleibt dann Skispringen übrig.“ Dazu kommt die Höhenlage. Gesprungen wird auf 1750 Metern. Zum Vergleich: 2018 in Pyeongchang waren es rund 700 Meter. "Das spürt man natürlich schon, weil der Luftdruck geringer ist beim Fliegen“, so Horngacher.

Matratzen wurden extra bestellt

Damit die Mission dennoch erfolgreich (mit Medaillen) endet, hat das Team im Vorfeld einiges getan. Um sich im Schlaf optimal zu erholen, wurden eigens für die Springer Matratzen bestellt und mit nach Peking transportiert. "Das hat sich bewährt in den letzten Jahren“, sagte Horngacher. "Speziell in den asiatischen Ländern ist es immer so, dass sie ein etwas anderes Schlafverhalten haben als wir. Das kann schon einiges ausmachen, wenn man die Regeneration, den Schlaf, gut nutzen kann.“ Des Weiteren haben sich Geiger und Co. in Peking der chinesischen Uhrzeit angepasst und haben nicht den deutschen Rhythmus, was Schlafens- oder Essenszeiten betrifft, beibehalten.